درجات الحرارة اليوم الاثنين 29-8-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المحافظات والمدن، وتصل فى القاهرة 34 للعظمى، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد، تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث لاتزيد عن 20 %، وتصل الرطوبة على القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 26 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم على طنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 31 للعظمى و 25 للصغرى، الإسماعيلية 35 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى مرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى العريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى الفيوم 35 للعظمى و 26 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 26 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 26 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تسجل درجة الحرارة على مدن الصعيد فى سوهاج 40 للعظمى و 26 للصغرى، وأسوان 44 للعظمى و 29 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 41 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 28 للصغرى، وتصل درجة الحرارة في بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 25 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتابعت أن حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.75 متر، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج من 1.5 متر و 2 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: