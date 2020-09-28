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درجات الحرارة اليوم الاثنين 28-9-2020 فى مصر

وحذرت هيئة الارصاد الجوية من شبوره مائيه في الساعات الأولى من الصباح على بعض المناطق من السواحل الشماليه والقاهرة وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم
عصام عميرة 7:30 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20 7:30 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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ترصد بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة اليوم على مستوي المحافظات المصرية، حيث تسجل القاهرة 35 للعظمي و 42 درجة للعظمي في محافظة اسوان كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

طقس السواحل وجنوب سيناء

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحاً، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

بينما طقس جنوب سيناء، شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

رياح مثيرة للرمال

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط علي مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 28-9-2020.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، والمحسوسة 36 للعظمى، و 26 صغرى.

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وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 35 للعظمى، و 27 للصغرى.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، والمحسوسة 39 عظمى و 30 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26، والمحسوسة 41 عظمى و 29 صغرى.

أما دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 23، والمحسوسة 40 عظمى و 24 صغرى.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 41 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، والمحسوسة 42 عظمي و 27 صغري.

الرطوبة النسبية اليوم فى القاهرة

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3524
الإسكندرية3324
طنطا
3423
شبين الكوم3523
دمنهور3424
بلطيم
3224
مطروح
3323
السلوم
3324
سيوة3923
بورسعيد
3225
دمياط
3225
الزقازيق
3524
الإسماعيلية
3624
السويس3524
العريش3223
رفح3123
رأس سدر
3723
نخل3517
نويبع3627
طابا3526
كاترين3016
الطور3525
شرم الشيخ3727
الغردقة
3926
مرسي علم3827
الفيوم3624
بني سويف3724
المنيا3924
أسيوط4124
سوهاج4125
قنا4126
الأقصر
4226
أسوان4228
أبوسمبل
4127
الوادى الجديد
4026
شلاتين3727
حلايب3428
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بداية فصل الخريف

قد بدأ فصل الخريف بلمساته الجمالية، حيث تتساقط أوراق الأشجار الصفراء والحمراء، بعد أن كانت يانعة خضراء، وهو فصل متميز بروعة ألوانه ومنظر السماء المدهشة، وتقلباتة الجوية المختلفة (سحب،امطار، رمال مثارة،  ضباب).

تنبؤ جوي لمدة ثلاثة أيام من الاثنين الى الاربعاء

الاثنين والثلاثاء: يسود طقس حار على القاهره والوجه البحري مائل للحراره على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، والرياح معتدله تنشط على القاهره والوجه البحري وجنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحه البحريه على خليج السويس كما تنشط على شمال الصعيد تكون مثيره للرمال والاتربه هناك .

الاربعاء : تنخفض الحراره قليلا ليسود طقس مائل للحراره على القاهره والوجه البحري و السواحل الشماليه وشديد الحراره على باقي الأنحاء ، الرياح معتدله تنشط على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحه البحريه على خليج السويس كما تنشط على شمال الصعيد تكون مثيره للرمال والاتربه على بعض المناطق هناك .

شبوره مائيه في الساعات الأولى من الصباح على بعض المناطق من السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهرة .

الطقس شديدة الحرارة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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