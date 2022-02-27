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درجات الحرارة اليوم الاثنين 28-2-2022 فى مصر

وتصل درجات الجرارة فى القاهرة 22 للعظمي
عصام عميرة 12:19 ص, الأثنين, 28 فبراير 22 12:19 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

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تتوقع الأرصاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم على معظم الانحاء، ولذا يرجى عدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة لتجنب الإصابة بنزلات البرد، ويسود يسود اليوم طقس معتدل على  شمال البلاد مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا .

وذكرت الأرصاد أن جميع المدن والمحافظات تشهد طقس شديد البرودة ليلاً وفق درجات الحرارة اليوم الاثنين.

درجات الحرارة في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة فى القاهرة 22 للعظمي و 11 للصغري، ووادي النطرون 20 للعظمي و 11 للصغري، وشبين الكوم 21 للعظمي و 11 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 20 للعظمي و 12 للصغري. ، ودمياط 20 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 20 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 9 للصغري، وراس سدر 21 للعظمي و 12 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة فى الاسكندرية 21 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 18 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 22 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 21 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 22 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 19 للعظمي و 10 للصغري.

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وذكرت الأرصاد ان درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 25 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 24 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي و 13 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 23 للعظمي و 9 للصغري، والوادي الجديد 28 للعظمي و 6 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 22 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 23 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 23 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 24 للعظمي و 8 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 28 للعظمي و 10 للصغري، و قنا 25 للعظمي و 9 للصغري، والاقصر 27 للعظمي و 9 للصغري.

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تعريف الطقس

عرفت الأرثاد، الطقس انه عبارة عن حالة الهواء الذي يحيط بالأرض، وقد يكون الطقس حاراً أو بارداً، غائماً أو صافياً، عاصفاً أو هادئاً، وقد يجلب الصقيع أو المطر، أو الثلج أو المطر الثلجي، أو البرد.

الفرق بين الطقس والمناخ

الطقس هو عبارة عن حالة الجو أثناء فترة قصيرة، بينما المناخ هو معدل الطقس لمنطقة ما، على مدى فترة طويلة من الزمن، وقد تمتد لعدة سنوات.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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