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درجات الحرارة اليوم الاثنين 28-12-2020 في مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17
عصام عميرة 12:19 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20 12:19 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية جدول يوضح درجات الحرارة اليوم علي مختلف المدن المصرية، وتسجل القاهرة ٢١ درجة للعظمي و ١١ درجة للصغري، وتسجل بورسعيد ٢١ درجة للعظمي و ١١ للصغري.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ان الفترة القادمة تشهد استقرار حيث تزداد نسبة الرطوبة في للطبقات القريبة من السطح وهذا بسبب الكتل الهوائيه الرطبة المؤثرة علي البلاد وايضا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغري وانخفاض سرعات الرياح وكل هذه العوامل تعمل علي تكون الشبورة التي تصل الي حد الضباب في الصباح الباكر.

الطقس في القاهرة

واضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري تشهد انخفاض في درجات الحرارة اليوم ، ليسود البلاد طقس مائل للدفء نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحا، شديد البرودة ليلا، مع حركة رياح معتدلة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارًا، فيما يكون مائل للدفء على السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

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الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الإثنين   28-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14.
أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

درجات الحرارة في دمنهور

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 08.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 11 للصغري.

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نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و 45 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري.

حالة البحرين الاحمر والمتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط  مضرب غربا  طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 2 الى 3 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الاحمر معتدلة الى مضطرب وتصل ارتفاع الامواج به الى 2 متر و 2.5 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

هيئة الأرصاد الجوية

يشار الى ان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تعد مسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهي مرتبطة بالموانى الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل .

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2111
الإسكندرية2114
طنطا
2113
شبين الكوم2112
دمنهور2313
بلطيم
2010
مطروح
2010
السلوم
228
سيوة208
بورسعيد
2115
دمياط
2114
الزقازيق
2213
الإسماعيلية
2311
السويس2212
العريش2212
رفح2111
رأس سدر
2312
نخل203
نويبع2316
طابا2114
كاترين164
الطور2213
شرم الشيخ2317
الغردقة
2516
مرسي علم2415
الفيوم228
بني سويف228
المنيا229
أسيوط2110
سوهاج2210
قنا2410
الأقصر
2511
أسوان2612
أبوسمبل
2612
الوادى الجديد
2511
شلاتين2718
حلايب2619
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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