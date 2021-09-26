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درجات الحرارة اليوم الاثنين 27-9-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري
عصام عميرة 12:00 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 12:00 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد ولطيف ليلا على تلك الأنحاء.

وأضافت الأرصاد ان حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية معتدل نهارا و ولطيف ليلا، وطقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا و معتدل ليلا على باقي الأنحاء.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق الرئيسية القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

الطقس في القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل في القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة.

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درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية،  وتصل في القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 28 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي مطروح 27 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 21 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية،  أن درجة الحرارة اليوم في الاسماعيلية 30 للعظمي و 21 للصغري، و بورسعيد 28 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 29 للعظمي و 20 للصغري.

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وتبلغ درجات الحرارة في السويس 31 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 20 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 33 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة فى طابا

وتتراجع درجات الحرارة  اليوم في طابا 33 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 14 للعظمي والطور 30 للعظمي و 21 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم في الفيوم 31 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 32 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 20 للصغري، واسيوط 32 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة في اسوان

كما تصل درجات الحرارة اليوم في اسوان 37 للعظمي و 23 للصغري، والأقصر 35 للعظمي و 22 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 18 للصغري.

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نسبة الرطوبة اليوم

وأشارت هيئة الارصاد إلى أن مستوي الرطوبة اليوم في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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