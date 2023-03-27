درجات الحرارة اليوم الاثنين 27-3-2023 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن والمحافظات، لتشهد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس بارد ليلاً على جميع المدن.

وقالت الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن نسبي وصفاء كامل للأحوال الجوية على كافة الأنحاء بعد أن شهدت العديد من المناطق خلال اليومين الماضيين تساقط للأمطار متفاوتة الشدة وصلت لحد الغزارة وتكون السيول على سيناء، وفق مؤشرات درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 23 العظمى و15 الصغرى، والعريش 22 العظمى و13 الصغرى، وكفر الشيخ 22 العظمى و14 الصغرى، وأسوان 29 للعظمى و 16 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتتابع الأرصاد، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 21 للعظمى و 13 الصغرى، ورأس سدر 22 للعظمى و 13 الصغرى، و شرم الشيخ 27 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 20 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى مدينة 6 أكتوبر 22 للعظمى و 14 للصغرى، وقنا 26 العظمى و15 الصغرى، والإسماعيلية 24 العظمى و 14 للصغرى، والأقصر 28 العظمى و15 الصغرى

درجة الحرارة فى السويس

وتابعت: أن درجة الحرارة اليوم فى محافظة السويس 23 العظمى و 13 الصغرى، ومرسى علم 27 للعظمى و 16 الصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى و 14 صغرى، والسلوم 20 للعظمى و 12 للصغرى،

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى سيوة 23 للعظمى و 12 صغرى، وأبو رماد 26 العظمى و16 الصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 15 الصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 17 للصغرى

فيما تصل درجة الحرارة فى أبوسمبل 28 للعظمى و 14 الصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 12 للصغرى، والمنصورة 21 العظمى و13 الصغرى، وسوهاج 27 للعظمى و 13 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 14 للصغرى

درجة الحرارة فى أسيوط

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في الزقازيق 23 العظمى و 13 الصغرى، وأسيوط 26 العظمى و12 الصغرى، وطنطا 22 للعظمى و 13 للصغرى، والعاصمة الإدارية 23 للعظمى و 14 الصغرى

وذكرت درجة الحرارة اليوم فى الوادى الجديد 28 للعظمى و 12 الصغرى، والمنيا 25 للعظمى و 11 للصغرى، وطابا 20 للعظمى و 14 الصغرى، وادي النطرون 23 العظمى و14 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 24 العظمى و 12 للصغرى، ورفح 21 العظمى و 13 الصغرى، ورأس غارب 24 للعظمى و 15 للصغرى، ونخل 20 العظمى و 7 للصغرى

وتصل درجة الحرارة فى شلاتين 27 للعظمى و 17 صغرى، وحلايب 26 العظمى و 16 صغرى، ودمنهور 22 للعظمى و 13 الصغرى، والطور 24 العظمى و 17 الصغرى، وسفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى

شبورة مائية على الطرق

وحذرت الأرصاد، من ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بسرعة 17 عقدة، وتعتدل الرياح على باقي المدن.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والانحاء: