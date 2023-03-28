درجات الحرارة اليوم الاثنين 27-3-2023 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، والتى تسجل ارتفاع طفيف على أغلب المدن والقاهرة 26 للعظمى، لتشهد طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا على العاصمة والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، و طقس مائل للدفء على السواحل الغربية وحار على الصعيد.

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط حركة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتعتدل الرياح على باقي المدن.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن للدرجة الصغري والعظمى، لتصل على القاهرة 26 العظمى و15 الصغرى، و شرم الشيخ 27 للعظمى و 17 للصغرى، ومرسى علم 28 للعظمى و 15 الصغرى، ودمياط 26 للعظمى و 15 للصغرى، والفيوم 27 للعظمى و 13 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 24 للعظمى و 14 الصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 10 للصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 12 الصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس غارب 24 للعظمى و 15 للصغرى، والإسماعيلية 28 العظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى محافظة الأقصر 29 العظمى و13 الصغرى، والعريش 26 العظمى و13 الصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و 15 صغرى، والسلوم 23 للعظمى و 12 للصغرى، والطور 27 العظمى و 17 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى قنا

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في قنا 31 العظمى و14 الصغرى، وأبو رماد 26 العظمى و16 الصغرى، وأسيوط 29 العظمى و12 الصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 14 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 11 صغرى.

فيما تصل درجة الحرارة في محافظة السويس 27 العظمى و 14 الصغرى، وأبو سمبل 30 للعظمى و 14 الصغرى، والغردقة 29 للعظمى و 17 الصغرى، والزقازيق 27 العظمى و 15 الصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و15 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 31 للعظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 28 للعظمى و 17 صغرى، والوادي الجديد 31 للعظمى و 11 الصغرى، وطابا 22 للعظمى و 14 الصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 14 للصغرى، ورفح 23 العظمى و 14 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في المنصورة 26 العظمى و14 الصغرى، وبني سويف 28 العظمى و 12 للصغرى، وطنطا 25 للعظمى و 14 للصغرى، ونخل 25 العظمى و 8 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

فيما تسجل درجة الحرارة في حلايب 25 العظمى و 16 صغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 14 الصغرى، وسفاجا 27 للعظمى و 16 الصغرى ، ورأس حدربة 25 العظمى و 17 للصغرى ووادي النطرون 27 العظمى و14 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن والانحاء :