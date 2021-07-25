درجات الحرارة اليوم الاثنين 26-7-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتشهد البلاد نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارا، ومعتدل ليلا على كافة انحاء البلاد.

وتتوقع الأرصاد أن تنشط حركة الرياح اليوم على مناطق من السواحل الغربية والشمالية على فترات متقطعة بسرعة 16 عقدة، فيما تصل سرعة الرياح في القاهرة 13 عقدة، وشمال الصعيد 13 عقدة، و 13 عقدة.

وقالت الأرصاد الجوية، ان حالة البحر الاحمر معتدلة بارتفاع امواج من 2 و 2.25 متر، فيما تصل حالة البحر المتوسط الى معتدلة بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.25 متر وحركة رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، وتبلغ فى القاهرة 35 للعظمي و26 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة فى بورسعيد

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 31 للعظمي و 25 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 25 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ فى رفح 31 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 38 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 35 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

ولفتت إلى إن درجة الحرارة اليوم فى طابا تصل الى 34 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 34 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 37 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 28 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن مرسي علم تسجل 36 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى أسوان 40 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة

واشارت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.