درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-7-2022 فى مصر

تشهد مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس شديد الحرارة رطب نهارا، وتمتد تلك الحالة حتى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، و نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى المدن، وتصل فى القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 26 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 34 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى مرسى مطروح 31 للعظمى و 22 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى بورسعيد 33 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 37 للعظمى و 23 للصغرى، ونويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى، ونخل 37 للعظمى و 19 للصغرى، ورفح 33 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 27 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى الفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، فى المنيا 37 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى سوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 26 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى ادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، وأبو سمبل 41 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تعتدل حالة البحرين الأحمر والمتوسط بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: