درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-5-2020 فى مصر

تشهد القاهرة الكبرى طقساً لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن توقعات طقس ثاني أيام عيد الفطر، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، إذ تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقساً لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط على بعض المناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد مدن شمال الصعيد، طقساً معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-5-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على القاهرة، فإن الصغرى 17 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 23، والعظمى 33، والغردقة الصغرى 24 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

درجة الحرارة اليوم فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة في أسوان الى 35 درجة للعظمي و 21 للصغري، وتسجل أدفو 34 درجة للعظمي و 23 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: