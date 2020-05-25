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درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-5-2020 فى مصر

تشهد القاهرة الكبرى طقساً لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة
عصام عميرة 7:07 ص, الأثنين, 25 مايو 20 7:07 ص, الأثنين, 25 مايو 20

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أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن توقعات طقس ثاني أيام عيد الفطر، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، إذ تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقساً لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط على بعض المناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد مدن شمال الصعيد، طقساً معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-5-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على القاهرة، فإن الصغرى 17 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 23، والعظمى 33، والغردقة الصغرى 24 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

درجة الحرارة اليوم فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة في أسوان الى 35 درجة للعظمي و 21 للصغري، وتسجل أدفو 34 درجة للعظمي و 23 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2817
الاسكندرية2619
طنطا
2718
شبين الكوم2818
دمنهور2719
بلطيم
2519
مطروح
2317
السلوم
2316
سيوة3115
بورسعيد
2419
دمياط
2520
الزقازيق
2818
الإسماعيلية
2918
السويس2919
العريش2617
رفح2518
رأس سدر
3019
نخل2714
نويبع2921
طابا2618
كاترين2311
الطور3120
شرم الشيخ3323
الغردقة
3224
مرسي علم3024
الفيوم2918
بني سويف2918
المنيا3017
أسيوط3118
سوهاج3121
قنا3222
الأقصر
3324
أسوان3521
أبوسمبل
3525
الوادى الجديد
3321
شلاتين3225
حلايب3124
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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