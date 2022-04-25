تتوقع الارصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المحافظات والمدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أن شمال البلاد تشهد طقس مائل للبرودة ليلا تصل الى القاهرة وحتي شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتعرض الطرق الى شبورة مائية صباحا من والى القاهرة البكري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري.

وتتوقع ان تسجل سرعة الرياح اليوم على القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وحركة رياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 31 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 16 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 25 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 17 للصغري، والزقازيق 32 للعظمي و 16 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى مطروح 23 للعظمي و 14 للصغري، وسيوة 32 للعظمي و 14 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 17 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السويس 32 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى راس سدر 28 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 11 للصغري، وطابا 30 للعظمي و 19 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 34 للعظمي و 22 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى المنيا 32 للعظمي و 17 للصغري، والفيوم 33 للعظمي و 15 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى اسيوط 34 للعظمي و 16 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 36 للعظمي و 20 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى اسوان 37 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 36 للعظمي و 16 للصغري.

وتصل فى شلاتين 32 للعظمي و 19 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و 18 للصغري، وادفو 37 للعظمي و 21 للصغري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: