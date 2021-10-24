درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-10-2021 فى مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم على كافة المحافظات المصرية تسجل في القاهرة 27 للعظمي و 18 للصغري، وتبلغ في اسوان 33 للعظمي و 21 للصغري، لبسود طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا على العاصمة.

وتابعت الأرصاد ان مدن جنوب سيناء يسودها طقس مائل للحرارة نهارا و طقس حار نهارا على جنوب الصعيد، كما يسود اجواء مائلة للبرودة في اخر الليل على تلك لانحاء.

وأضافت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة بارتفاع امواج من 1.5 الى 2 متر، و تصل حالة البحر الاحمر معتدلة بارتفاع امواج 1.5 متر الى 2.25 متر وحركة رياح شمالية غربية.

وذكرت الأرصاد، أن اغلب الطرق الرئيسية تتعرض إلى شبورة مائية صباحا الباكر من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، تمتد الى مدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في القاهرة 27 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 26 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 27 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 26 للعظمي و 18 للصغري

درجات الحرارة الإسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 26 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 18 للصغري، ومرسي مطروح 24 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 27 للعظمي و 14 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في بورسعيد 27 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 27 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 26 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 26 للعظمي و 20 للصغري.

وتصل درجة الحرارة ورفح 26 للصغري، و 20 للصغري، وراس سدر 27 للعظمي و 19 للصغري، ونخل 25 للعظمي و 13 للصغري، ونويبع 30 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى طابا

كما تبلغ درجة الحرارة طابا 26 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 24 للعظمي و 10 للصغري، والطور 27 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 29 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي علم 28 للعظمي و 22 للصغري.

الرطوبة اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

ما الفرق بين الطقس والمناخ

الطقس هو عبارة عن حالة الجو أثناء فترة قصيرة، بينما المناخ هو معدل الطقس لمنطقة ما، على مدى فترة طويلة من الزمن، وقد تمتد لعدة سنوات.

تعرف على خصائص المنخفض الجوي:

1- وجود تيارات هوائية صاعدة إلى الأعلى، فهو يكون مصحوبا بتكون الغيوم وتساقط الأمطار.

2- تتناقص قيم الضغط الجوي بالاتجاه نحو مركز المنخفض.

3- يتصف المنخفض بخاصية تجميع الرياح، حيث تهب الرياح ومن جميع الاتجاهات نحو مركز المنخفض.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح خلال تلك الفترة من الطقس، اهمها ارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال، و توخي الحذر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحا.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: