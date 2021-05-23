درجات الحرارة اليوم الاثنين 24-5-2021 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تقرير شامل يوضح درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المحافظات والمدن المصرية، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، ولطيف على معظم الأنحاء ليلاً .

الطقس فى القاهرة

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها على القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد17 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

درجات الحرارة

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين استقرار طفيف، وتبلغ في القاهرة 32 للعظمى والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، وشبين الكوم 32 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22 درجة للصغري، والسويس 33 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة علي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 18 درجة، ودمياط 28 للعظمي 18 للصغري.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 34 درجة للعظمى و 23 للصغرى، الوادي الجديد 37 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل في الأقصر 37 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 34 والصغري 23 درجة، وحلايب 32 للعظمي و24 للصغري.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 23-5-2021.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 55 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر الاحمر

وتتوقع الأرصاد، أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

كما تصل حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

تعرف على الطرق الصحيحة لتشغيل مكيف السيارة في فصل الصيف

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتم الاعتماد على تشغيل مكيف السيارة بشكل مستمر، ونرصد أبرز النصائح عند تشغيل المكيف للحفاظ عليه وتجنب المشاكل ، ومنها، عدم تشغيل مكيف هواء السيارة على أقصى طاقة له خلال فصل الصيف.

وعدم توجيه الهواء البارد إلى الجسم مباشرة، لتجنب الإصابة بمتاعب صحية، والحفاظ على الدرجة المثالية لمكيف هواء السيارة، وحماية السيارة من أشعة الشمس، وذلك بصف السيارة للانتظار في الظل قدر الإمكان، وحماية النوافذ الجانبية بواسطة واقيات الشمس.