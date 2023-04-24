درجات الحرارة اليوم الاثنين 24-4 -2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن والأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا علي جميع المدن، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 16عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

أعلنت الأرصاد مؤشرات درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 29 العظمى، و17 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى، و23 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى، و16 للصغرى، والأقصر 37 العظمى، و21 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى، و16 للصغرى، وبورسعيد 22 العظمى، و15 الصغرى، وسفاجا 31 للعظمى، و20 الصغرى، وطنطا 28 العظمى، و16 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 28 للعظمى، و15 الصغرى، وأسيوط 33 العظمى، و16 الصغرى، والطور 26 العظمى، و20 للصغرى، والغردقة 30 للعظمى، و20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في نخل إلى 27 العظمى، و11 الصغرى، وقنا 38 العظمى، و21 الصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى، و23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة على دمنهور 28 للعظمى، و17 الصغرى، وبني سويف 30 العظمى، و15 للصغرى، وبنها 29 العظمى، و16 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة في كفر الشيخ 27 العظمى، و17 الصغرى، والمنصورة 28 العظمى، و16 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى، و21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة إلى 29 العظمى، و22 للصغرى، ووادي النطرون 29 العظمى، و16 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى، و17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شلاتين 30 للعظمى، و22 صغرى، والإسماعيلية 29 العظمى، و17 للصغرى، ومرسى مطروح 20 العظمى، و15 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم في سوهاج

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 29 العظمى، و17 الصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى، و17 صغرى، وسوهاج 34 للعظمى، و17 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أبو رماد إلى 29 العظمى، و21 الصغرى، وكاترين 24 العظمى، و9 الصغرى، والعريش 23 العظمى، و14 للصغرى.

كما تبلغ في السلوم 21 العظمى، و15 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى، و16 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى، و17 للصغرى، والسويس 29 للعظمى، و16 الصغرى.

وتسجل في العاصمة الإدارية 29 للعظمى، و16 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى، و22 الصغرى، وسيوة 31 للعظمى، و17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رفح 22 العظمى، و15 الصغرى، وحلايب 30 العظمى، و22 للصغرى، وطابا 27 للعظمى، و20 الصغرى.

وتسجل حالة الملاحة البحرية للبحر الأحمر اعتدالًا على مدار اليوم، واتجاه الرياح شمالي غربي، وارتفاع الموج 1.5 إلى 2 متر، وحالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، واتجاه الرياح شمالي شرقي وارتفاع الموج 1.25 إلى 1.75 متر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: