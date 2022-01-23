درجات الحرارة اليوم الاثنين 24-1-2022 فى مصر

ترصد بوابة “المال” توقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن، ليسود طقس شديد البرودة ليلا على مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن هناك طقس شديد البرودة على أغلب المدن والانحاء يصل الى الصقيع فى بعض الاوقات على مدن شمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، ليسود طقس غائم بشكل جزئي.

امكان سقوط الامطار

تتوقع الأرصاد، أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وتترواح من خفيفة إلى معتدلة على الوجة البحري والسواحل الشمالية بنسبة حدوث 40 %.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المحافظات، وتسجل فى القاهرة 15 للعظمي و 7 للصغري، وشبين الكوم 15 للعظمي و 7 للصغري، ودمنهور 15 للعظمي و 7 للصغري، وبلطيم 16 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 15 للعظمي و 7 للصغري، وطنطا 15 للعظمي و 7 للصغري، ومرسي مطروح 15 للعظمي و 7 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 15 للعظمي و 7 للصغري، ودمياط 15 للعظمي و 7 للصغري، والزقازيق 15 للعظمي و 7 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 16 للعظمي و 7 للصغري، والسويس 16 للعظمي و 7 للصغري، والعريش 15 للعظمي و 7 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى رفح 15 للعظمي و 7 للصغري، والمنصورة 15 للعظمي و 7 للصغري، والسلوم 14 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة

وتصل درجة الحرارة فى طابا 17 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 10 للعظمي وصفر، والغردقة 19 للعظمي و 12 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى مرسي علم 20 للعظمي و 10 للصغري، وشرم الشيخ 20 للعظمي و 12 للصغري، والفيوم 15 للعظمي و 3 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 15 للعظمي و 3 للصغري، والمنيا 15 للعظمي و 3 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسيوط 15 للعظمي و 3 للصغري، وسوهاج 16 للعظمي و 5 للصغري، وقنا 17 للعظمي و 5 للصغري، والأقصر 19 للعظمي و 6 للصغري.

درجات الحرارة فى أسوان

وتسجل درجات الحرارة فى أسوان 20 للعظمي و 8 للصغري، وادفو 20 للعظمي و 8 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الوادي الجديد 18 للعظمي و 5 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 11 للصغري.

تحذير من الارصاد بشان طقس الاربعاء القادم

ورصدت النماذج العددية حالة سريعة من التقلبات الجوية يوم الأربعاء القادم يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح وانخفاض أخر ملحوظ فى درجات الحرارة .

كما يتم متابعة تحديثات النماذج العددية عن كثب وسوف تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة تفصيلية عن الحالة المرتقبة.

المحليات تعلن الطوارئ

كما وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ في بعض المحافظات وفقا لتقارير الطقس الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية لضمان سلامة المواطنين وسير حركة المرور.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية في بيان أمس، أن غرفة عمليات الوزارة تابعت جهود محافظة البحيرة فى هذا الشأن، وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد والتأهب الكامل وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: