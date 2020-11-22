لايف

درجات الحرارة اليوم الاثنين 23-11-2020 فى مصر

طقس لطيف نهارًا وشبورة مائية صباحا وبارد ليلا
عصام عميرة 12:18 ص, الأثنين, 23 نوفمبر 20 12:18 ص, الأثنين, 23 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ترصد بوابة “المال” جدول يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات المصرية، وتسجل القاهرة 23 درجة للعظمي و 15 للصغري، و أسوان 27 للعظمي و 14 للصغري.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن تشهد  القاهرة والوجه البحري، طقس لطيف نهارًا، شبورة مائية صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في القاهرة

وأضاف خبراء الهيئة أن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ_البحيرة والدقهلية).

وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش ومطروح)، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة.

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة علي خليج السويس، حيث تتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطي علي السطح، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 20-11-2020 فى مصر

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 23-11-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

درجات الحرارة في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وعن نسبة الرطوبة فالقاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

اقرأ أيضا  الصحة تسجل 342 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 13

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد ان تستقر حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 2 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2315
الإسكندرية2216
طنطا
2314
شبين الكوم2315
دمنهور2215
بلطيم
2215
مطروح
2114
السلوم
2012
سيوة2210
بورسعيد
2316
دمياط
2316
الزقازيق
2315
الإسماعيلية
2414
السويس2414
العريش2414
رفح2314
رأس سدر
2415
نخل2206
نويبع2418
طابا2416
كاترين1905
الطور2415
شرم الشيخ2619
الغردقة
2717
مرسي علم2618
الفيوم2311
بني سويف2411
المنيا2411
أسيوط2512
سوهاج2512
قنا2513
الأقصر
2613
أسوان2714
أبوسمبل
2714
الوادى الجديد
2510
شلاتين2818
حلايب2719
اقرأ أيضا  «14 وفاة».. إصابات كورونا اليومية في مصر تقفز إلى 329 حالة جديدة

الشاهقة المائية

تتكون هذه الظاهرة الطبيعية غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيتكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء.

ويعتبر عمود الماء أقل كثافة من الإعصار، وقد يتم سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى حتى قاعدة العمود الدوَّار.

وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحًا شديدة، قد تصيب السفن بالضرر، ولكن بعضها الآخر لايضرُّ، وهو ما حدث في الإسكندرية مؤخرا حيث سقطت أمطار غزيرة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 في مصر: استمرار سقوط الأمطار على السواحل

دعاء محمود 12:24 ص, الأثنين, 23 نوفمبر 20

الصحة: تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

المال - خاص 12:03 ص, الأثنين, 23 نوفمبر 20

نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا حول ظهور محمد رمضان مع مشاهير إسرائيليين

أحمد إسماعيل 10:09 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

توفير مسكن وإقامة كشك لزوجها.. التضامن الاجتماعي تكافئ سيدة المطر

مدحت إسماعيل 8:58 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

ضبط مدرس متهم بالتحرش بإحدى الطالبات بمصر الجديدة

أماني عوض 8:56 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

«القومى للبحوث» : إنتاج لقاح مصري لفيروس كورونا بداية العام المقبل (فيديو)

محمد مجدي 8:21 م, الأحد, 22 نوفمبر 20