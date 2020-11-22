درجات الحرارة اليوم الاثنين 23-11-2020 فى مصر

ترصد بوابة “المال” جدول يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات المصرية، وتسجل القاهرة 23 درجة للعظمي و 15 للصغري، و أسوان 27 للعظمي و 14 للصغري.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن تشهد القاهرة والوجه البحري، طقس لطيف نهارًا، شبورة مائية صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في القاهرة

وأضاف خبراء الهيئة أن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ_البحيرة والدقهلية).

وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش ومطروح)، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة.

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، والرياح نشطة علي خليج السويس، حيث تتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطي علي السطح، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 23-11-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

درجات الحرارة في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وعن نسبة الرطوبة فالقاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد ان تستقر حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 2 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 23 15 الإسكندرية 22 16 طنطا

23 14 شبين الكوم 23 15 دمنهور 22 15 بلطيم

22 15 مطروح

21 14 السلوم

20 12 سيوة 22 10 بورسعيد

23 16 دمياط

23 16 الزقازيق

23 15 الإسماعيلية

24 14 السويس 24 14 العريش 24 14 رفح 23 14 رأس سدر

24 15 نخل 22 06 نويبع 24 18 طابا 24 16 كاترين 19 05 الطور 24 15 شرم الشيخ 26 19 الغردقة

27 17 مرسي علم 26 18 الفيوم 23 11 بني سويف 24 11 المنيا 24 11 أسيوط 25 12 سوهاج 25 12 قنا 25 13 الأقصر

26 13 أسوان 27 14 أبوسمبل

27 14 الوادى الجديد

25 10 شلاتين 28 18 حلايب 27 19

الشاهقة المائية

تتكون هذه الظاهرة الطبيعية غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيتكون عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء.

ويعتبر عمود الماء أقل كثافة من الإعصار، وقد يتم سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى حتى قاعدة العمود الدوَّار.

وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحًا شديدة، قد تصيب السفن بالضرر، ولكن بعضها الآخر لايضرُّ، وهو ما حدث في الإسكندرية مؤخرا حيث سقطت أمطار غزيرة.