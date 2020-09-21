درجات الحرارة اليوم الاثنين 21-9-2020 فى مصر

طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تسجل القاهرة درجة حرارة اليوم تصل الى 34 درجة للعظمي و 23 درجة للصغري، كما تسجل محافظة أسوان اعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وتصل الى 43 درجة للعظمي.

ذكرت هيئة الارصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة اليوم، ليسود القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

كما يسود السواحل الشمالية طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحياناً علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح نشطة غرباً مثيرة للرمال والأتربة تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية.

أما طقس السواحل الشرقية، فمعتدل نهارًا، لطيف ليلاً، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

وعلي جنوب سيناء، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط غرباً.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 21-9-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 23، والمحسوسة 35 للعظمى، و26 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 31 للعظمى، و 27 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، والمحسوسة 41 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و27 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 23، والمحسوسة 36 عظمى و26 صغرى.

درجات الحرارة اليوم فى اسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغري.

وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغري.

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 23 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 34 23 الإسكندرية 30 24 طنطا

34 23 شبين الكوم 34 23 دمنهور 32 24 بلطيم

31 24 مطروح

29 21 السلوم

28 22 سيوة 34 23 بورسعيد

31 25 دمياط

31 25 الزقازيق

35 24 الإسماعيلية

35 23 السويس 35 23 العريش 32 24 رفح 32 24 رأس سدر

37 26 نخل 34 20 نويبع 35 27 طابا 34 26 كاترين 32 21 الطور 34 27 شرم الشيخ 39 27 الغردقة

38 28 مرسي علم 37 28 الفيوم 35 24 بني سويف 36 24 المنيا 38 24 أسيوط 39 24 سوهاج 40 25 قنا 42 26 الأقصر

43 27 أسوان 43 29 أبوسمبل

43 28 الوادى الجديد

42 26 شلاتين 37 26 حلايب 34 27

عاصفة شبه استوائية

من خلال تتبع مسار العاصفة شبه الإستوائية والتى تتمركز الآن أمام السواحل الشمالية الغربية فمن المتوقع أن تخف حدتها وتتحول إلى منخفض يمتد تأثيره على سواحلنا الشمالية الغربية خلال الساعات القادمة من صباح يوم الأثنين حتى يوم الثلاثاء .

ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً.

وتخف حدت تأثيرها وتنتهى يوم الثلاثاء لتتأثر السواحل الشمالية الغربية بأمطار خفيفة فى ذلك اليوم.