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درجات الحرارة اليوم الاثنين 21-9-2020 فى مصر

طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم
عصام عميرة 7:30 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20 7:30 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تسجل القاهرة درجة حرارة اليوم تصل الى 34 درجة للعظمي و 23 درجة للصغري، كما تسجل محافظة أسوان اعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وتصل الى 43 درجة للعظمي.

ذكرت هيئة الارصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة اليوم، ليسود القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

كما يسود السواحل الشمالية طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحياناً علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح نشطة غرباً مثيرة للرمال والأتربة تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية.

أما طقس السواحل الشرقية، فمعتدل نهارًا، لطيف ليلاً، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

وعلي جنوب سيناء، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط غرباً.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 21-9-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 23، والمحسوسة 35 للعظمى، و26 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 31 للعظمى، و 27 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، والمحسوسة 41 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و27 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 23، والمحسوسة 36 عظمى و26 صغرى.

درجات الحرارة اليوم فى اسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغري.

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وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغري.

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 23 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3423
الإسكندرية3024
طنطا
3423
شبين الكوم3423
دمنهور3224
بلطيم
3124
مطروح
2921
السلوم
2822
سيوة3423
بورسعيد
3125
دمياط
3125
الزقازيق
3524
الإسماعيلية
3523
السويس3523
العريش3224
رفح3224
رأس سدر
3726
نخل3420
نويبع3527
طابا3426
كاترين3221
الطور3427
شرم الشيخ3927
الغردقة
3828
مرسي علم3728
الفيوم3524
بني سويف3624
المنيا3824
أسيوط3924
سوهاج4025
قنا4226
الأقصر
4327
أسوان4329
أبوسمبل
4328
الوادى الجديد
4226
شلاتين3726
حلايب3427
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عاصفة شبه استوائية

من خلال تتبع مسار العاصفة شبه الإستوائية والتى تتمركز الآن أمام السواحل الشمالية الغربية فمن المتوقع أن تخف حدتها وتتحول إلى منخفض يمتد تأثيره على سواحلنا الشمالية الغربية خلال الساعات القادمة من صباح يوم الأثنين حتى يوم الثلاثاء .

ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً.

وتخف حدت تأثيرها وتنتهى يوم الثلاثاء لتتأثر السواحل الشمالية الغربية بأمطار خفيفة فى ذلك اليوم.

درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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