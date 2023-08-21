درجات الحرارة اليوم الاثنين 21-8-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس ومؤشرات درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتصل فى الإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الاثنين على مايقرب من 40 مدينة ومحافظة، وتسجل فى القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 35 العظمى و 21 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 36 العظمى و 25 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 24 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 21 صغرى.

درجة الحرارة فى طابا

وتصل درجة الحرارة اليوم في طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 28 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 31 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 29 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى، و الطور 34 العظمى و 28 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الأقصر 44 العظمى و 27 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 26 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى المنيا

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في شلاتين 42 للعظمى و 31 صغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، وأسوان 45 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 18 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 28 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 25 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى، والسويس 34 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتذكر تغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

نشاط للرياح على القاهرة

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب_شلاتين).

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: