درجات الحرارة اليوم الاثنين 20-6-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على كافة المدن والمحافظات، وتصل فى القاهرة إلى 34 للعظمى وأسوان 42 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد كافة المدن طقس معتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري خلال فترة الليل، فيما تمتد تلك الحالة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية.

نسبة الرطوبة اليوم

كما تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 34 للعظمي و 22 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 23 للصغري، والزقازيق 34 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 34 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 29 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 23 للصغري، و المنصورة 34 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 34 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السويس 34 للعظمي و 22 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 35 للعظم و 22 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 22 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة شرم الشيخ 36 للعظمي و28 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و27 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة في أسيوط

كما تصل درجة الحرارة فى أسيوط إلى 35 للعظمي و 22 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 23 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و 22 للصغري، والمنيا 34 للعظمي و 21 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 27 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تصل درجة الحرارة فى اسوان 42 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 25 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية فى التقرير التالي تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: