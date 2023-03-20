درجات الحرارة اليوم الاثنين 20-3-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن والمحافظات، لتشهد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد، فيما تشهد جميع المدن طقس بارد ليلاً.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وسقوط امطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 20 العظمى و14 الصغرى، وسوهاج 23 للعظمى و 12 للصغرى، ومحافظة أسيوط 22 العظمى و10 الصغرى، وأبو رماد 25 العظمى و17 الصغرى، و 6أكتوبر 20 للعظمى و 13 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتعرض الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 19 للعظمى و 12 الصغرى، و شرم الشيخ 23 للعظمى و 16 للصغرى، والعريش 20 العظمى و12 الصغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى و 14 صغرى، وكفر الشيخ 19 العظمى و14 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أسوان 25 للعظمى و 14 الصغرى، والعلمين الجديدة 18 للعظمى و 11 للصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 21 العظمى و 12 للصغرى، والغردقة 23 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى سفاجا 24 للعظمى و 16 الصغرى، والزقازيق 21 العظمى و 13 الصغرى، ورأس غارب 23 للعظمى و 15 للصغرى، وراس حدربه 23 العظمى و18 للصغرى، ومحافظة السويس 21 العظمى و 12 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم في مدينة المنيا 22 للعظمى و 9 للصغرى، و قنا 24 العظمى و12 الصغرى، والطور 23 العظمى و 11 الصغرى، ، وأبو سمبل 25 للعظمى و 14 الصغرى، العاصمة الإدارية 21 للعظمى و 13 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في الوادي الجديد 24 للعظمى و 9 الصغرى، ورأس سدر 24 للعظمى و 11 للصغرى، ومرسى علم 24 للعظمى و16 الصغرى، ودمنهور 19 للعظمى و 14 الصغرى، وحلايب 23 العظمى و 18 صغرى.

ذكرت درجة الحرارة في سيوة 20 للعظمى و 9 صغرى، ودمياط 19 للعظمى و 13 للصغرى، ومدينة الأقصر 24 العظمى و 12 الصغرى، وطابا 20 للعظمى و14 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في بني سويف 21 العظمى و 12 للصغرى، وشلاتين 27 للعظمى و 17 صغرى، ووادي النطرون 20 العظمى و13 الصغرى، والفيوم 21 للعظمى و 12 للصغرى.

درجة الحرارة فى السلوم

وتبلغ درجة الحرارة في السلوم 19 للعظمى و 9 للصغرى، والمنصورة 20 العظمى و14 الصغرى، ونخل 19 العظمى و6 للصغرى، ورفح 19 العظمى و 11 الصغرى، وطنطا 20 للعظمى و 14 للصغرى.

وتنشط الرياح على أغلب المدن، خاصة مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويبلغ سرعتها 16 عقدة، في الاتجاه الشمالي الغربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين في المحافظات والمدن: