درجات الحرارة اليوم الاثنين 19-7-2021 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقي السيوم وتفاصيل درجات الحرارة على مختلف المدن، اذ تسجل درجة الحرارة فى القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، وترتفع الى 40 درجة وقت الظهيرة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة ومعتدل ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان مدن السواحل الشمالية يسودها طقس رطب نهارا، و معتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا و معتدل ليلا، مع فرص طفيفة لتساقط الامطار على مناطق من اقصى الجنوب بحلايب وشلاتين بنسبة 30 %.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتبلغ سرعتها فى القاهرة 17 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

وتابعت هيئة الارصاد الجوية، ان حالة البحر المتوسط اليوم تكون معتدلة ويصل ارتفاع الامواج بين 1.5 لـ 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج يصل الى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وترصد محطات الارصاد الجوية درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، والاسكندرية 32 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 25 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى دمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 24 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة فى بورسعيد

وذكرت الارصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم تبلغ فى بورسعيد 32 للعظمي و 25 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة فى اسوان 44 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 45 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 43 للعظمي و 27 للصغري.

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة فى شرم الشيخ 42 للعظمي و 30 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و 30 للصغري، ومرسي علم 40 للعظمي و 27 للصغري، والطور 37 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 45 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: