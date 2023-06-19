درجات الحرارة اليوم الاثنين 19-6 -2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، سقوط أمطار بنسب خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة من اليوم، فيما تصل الرطوبة على القاهرة 60 للعظمى و 20 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 32 العظمى و 21 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و28 الصغرى، والسويس 32 العظمى و 21 الصغرى، وبنها 32 العظمى و21 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأعلنت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى و 27 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 22 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى مرسى علم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في مرسى علم ، 37 للعظمى و 28 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 29 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 21 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سيوة 32 للعظمى و23 صغرى، وبني سويف 33 العظمى و 21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 العظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في قنا 38 العظمى و 28 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 20 للصغرى، ودمياط 27 العظمى و 21 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى سوهاج

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في شلاتين 37 للعظمى و 27 صغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 25 للصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 20 الصغرى، والإسماعيلية 32 العظمى و 22 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة في كفر الشيخ 31 العظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 32 درجة و 21 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 26 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 30 الصغرى.

الحرارة فى مرسي مطروح

وتصل درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 26 العظمى و 20 الصغرى، وطنطا 31 العظمى و 20 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في المنيا 34 للعظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، طابا 33 للعظمى و 24 الصغرى، والطور 37 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رفح 27 العظمى و 21 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 25 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 41 العظمى و 30 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 21 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 21 الصغرى، وكاترين 31 العظمى و 14 الصغرى.

اضطراب حالة البحر الأحمر

كما تعتدل حالة البحر المتوسط، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتغير حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

ونستعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: