لايف

درجات الحرارة اليوم الاثنين 18-4-2022 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى القاهرة 33 للعظمي
عصام عميرة 12:21 ص, الأثنين, 18 أبريل 22 12:21 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد مدن القاهرة الكبري والوجه البحري طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا وفق درجات الحرارة اليوم، اذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع فرص خفيفة الى تساقط الامطار على السواحل الشمالية الغربية فى فترات متقطعة.

وتتوقع الارصاد نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة تسجل سرعتها 16 عقدة، كما تعتدل على باقي المدن بسرعات تتراوح من 12 الى 14 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: وتبلغ فى القاهرة 33 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 32 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 16 للصغري.

اقرأ أيضا  أكاديمية الشرطة تُنظم حفل ختام دورتي تدريب للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية

درجات الحرارة فى الاسكندرية

فى الاسكندرية 23 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 16 للصغري، ، ودمنهور 29 للعظمي و 17 للصغري، والاسماعيلية 33 للعظمي و 17 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بلطيم 22 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 19 للعظمي و 16 للصغري، بورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 18 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الزقازيق 31 للعظمي و 17 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 24 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى راس سدر 33 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 35 للعظمي و 19 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و 20 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 25 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 15-4-2022 في مصر

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 23 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسيوط 36 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 41 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

كما تسجل درجة الحرارة فى اسوان 43 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 19 للصغري.

منخفض خماسيني شديد الحرارة

تتعرض البلاد الى منخفض خماسيني شديد الحرارة ومثير للرمال والاتربة علي الحدود الغربية للبلاد (علي دولة ليبيا ) ومع التقدم في الوقت يصل في نهاية اليوم الحدود الغربية للبلاد ويؤدي إلى نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة الصغري .

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والعظمى في القاهرة 30 وأسوان 38

وسجلت الحرارة فى بداية المنخفض على القاهرة 39 درجة والسواحل الشماليه 37 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة؛؛ يستمر هبوب رياح جنوبية خلال اليوم تكون مثيرة للرمال والاتربة علي شمال الصعيد والقاهرة والسواحل الشمالية.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد ان تصل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المحافظات والمدن:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

الشرطة تنقذ طفلة سقطت من معدية في نيل الأقصر

أماني عوض 11:53 م, الأحد, 17 أبريل 22

محافظة الجيزة تزيل 17 حالة بناء مخالف في العياط والقناطر والبدرشين

محمود محسن 7:56 م, الأحد, 17 أبريل 22

للإفراج عن دفعة خلال عيد الفطر .. السيسي يوجه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات

أحمد إسماعيل 7:39 م, الأحد, 17 أبريل 22

السيسي يتابع البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

أحمد إسماعيل 7:20 م, الأحد, 17 أبريل 22

حالة الطقس غدا الاثنين.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار

دعاء محمود 6:13 م, الأحد, 17 أبريل 22

درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارًا و«العظمى» فى أسوان 43

عصام عميرة 3:00 م, الأحد, 17 أبريل 22