تشهد مدن القاهرة الكبري والوجه البحري طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا وفق درجات الحرارة اليوم، اذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع فرص خفيفة الى تساقط الامطار على السواحل الشمالية الغربية فى فترات متقطعة.

وتتوقع الارصاد نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة تسجل سرعتها 16 عقدة، كما تعتدل على باقي المدن بسرعات تتراوح من 12 الى 14 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: وتبلغ فى القاهرة 33 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 32 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

فى الاسكندرية 23 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 16 للصغري، ، ودمنهور 29 للعظمي و 17 للصغري، والاسماعيلية 33 للعظمي و 17 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بلطيم 22 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 19 للعظمي و 16 للصغري، بورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 18 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الزقازيق 31 للعظمي و 17 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 24 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى راس سدر 33 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 35 للعظمي و 19 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و 20 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 23 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسيوط 36 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 41 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

كما تسجل درجة الحرارة فى اسوان 43 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 19 للصغري.

منخفض خماسيني شديد الحرارة

تتعرض البلاد الى منخفض خماسيني شديد الحرارة ومثير للرمال والاتربة علي الحدود الغربية للبلاد (علي دولة ليبيا ) ومع التقدم في الوقت يصل في نهاية اليوم الحدود الغربية للبلاد ويؤدي إلى نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة الصغري .

وسجلت الحرارة فى بداية المنخفض على القاهرة 39 درجة والسواحل الشماليه 37 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة؛؛ يستمر هبوب رياح جنوبية خلال اليوم تكون مثيرة للرمال والاتربة علي شمال الصعيد والقاهرة والسواحل الشمالية.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد ان تصل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المحافظات والمدن: