درجات الحرارة اليوم الاثنين 17-7 -2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة تسجل 38 للعظمى.



وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا على جميع المدن معتدلة الحرارة رطبة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على المدن، وتسجل فى القاهرة 38 العظمى و 26 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 37 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 26 الصغرى، والفيوم 41 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 38 للعظمى و 26 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و 25 الصغرى، والزقازيق 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الوادي الجديد 43 للعظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى و 26 صغرى، وسفاجا 41 العظمى و 28 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة فى بنها

وتسجل درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 36 العظمى و28 الصغرى، وبنها 38 العظمى و 26 الصغرى ، ورأس حدربة 37 العظمى و 27 الصغرى، وكاترين 36 العظمى و 18 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بورسعيد 36 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 36 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 25 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 20 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى الطور 37 العظمى و 26 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة فى بني سويف

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بني سويف 41 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 29 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 25 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 38 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 35 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 40 العظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 40 العظمى و 27 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 28 الصغرى.

وتصل في 6 أكتوبر 39 العظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 26 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى و28 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و 25 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 27 الصغرى.

حالة البحرين اليوم

وتتوقع الأرصاد اعتدال حالة البحر المتوسط، وارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: