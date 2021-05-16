درجات الحرارة اليوم الاثنين 17-5-2021 فى مصر

بدأت درجات الحرارة اليوم التراجع التدريجي والانخفاض بفضل دخول الهواء الشمالي النشط ، اذ تسجل درجة الحرارة على القاهرة 32 للعظمي و 20 للصغري، و الاسكندرية 26 للعظمي و 19 للصغري، و طنطا 32 للعظمي و 20 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية إن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة تصل سرعتها الى 15 عقدة اتجاة شمالية غربية.

وذكرت الأرصاد لجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة، تصل سرعتها الى 14 عقدة، وتبلغ درجة الحرارة في السلوم 23 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

واضافت ان الطقس على شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، وتسجل في المنيا 33 للعظمي و 23 للصغري.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 17-5-2021.

درجات الحرارة

وترصد “المال” درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، وتبلغ القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 31 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

كما تصل درجات الحرارة في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 60% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 25 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 20 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وتابعت الأرصاد ان حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

كما تصل حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: