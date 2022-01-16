درجات الحرارة اليوم الاثنين 17-1-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، ليسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء والمدن تصل الى الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة فى امكان متفرقة.

وتشير أخر صور الأقمار الصناعية الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.

وذكرت الأرصاد، أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري تشهد طقس بارد نهارا تمتد تلك الحالة على مدن السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المحافظات، وتسجل فى القاهرة 15 للعظمي و 9 للصغري، والاسكندرية 15 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 15 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة اليوم

وتبلغ درجات الحرارة فى طنطا 16 للعظمي و 9 للصغري، وشبين الكوم 16 للعظمي و 9 للصغري، وسيوة 15 للعظمي و 4 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 9 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 16 للعظمي و 9 للصغري، والاسماعيلية 16 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 15 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 15 للعظمي و 9 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 20 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 19 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 19 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 16 للعظمي و 6 للصغري.

درجة الحرارة فى بني سويف

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 16 للعظمي و 6 للصغري، والمنيا 16 للعظمي و 6 للصغري، واسيوط 16 للعظمي و 5 للصغري، وسوهاج 16 للعظمي و 6 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى قنا 17 للعظمي و 6 للصغري، والاقصر 17 للعظمي و 8 للصغري.

وذكرت الارصاد ان درجة الحرارة فى اسوان 17 للعظمي و 8 للصغري، وادفو 17 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 16 للعظمي و 5 للصغري.

طقس غائم

وتتوقع الأرصاد طقس غائم على اغلب المدن، وتساقط امطار خفيفة على القاهرة الكبري وامطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية والوجة البحري وتمتد حتي جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر.

كما تنشط حركة الرياح على القاهرة بسرعة 16 عقدة، وتعدل على الوجة البحري والسواحل الشمالية، وتنشط على جنوب الصعيد بسرعة 18 عقدة.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: