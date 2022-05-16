درجات الحرارة اليوم الاثنين 16-5-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن،ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري نهارا ولطيف ليلا، واصل الحرارة فى القاهرة 28 للعظمي.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس معتدلة نهارا على السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح عليمناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بسرعة 16 عقدة، وتصل الى 22 عقدة فى السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، وتصل فى القاهرة 28 للعظمى و 18 للصغرى، ومطروح 23 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأضافت أن درجات الحرارة في الاسكندرية 24 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمى و19 للصغرى، و طنطا 27 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 26 للعظمى و 18 للصغرى.

بورسعيد 24 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 28 للعظمي و 18 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى الاسماعيلية

وتصل درجة الحرراة فى الاسماعيلية 29 للعظمي و 17 للصغري، والمنصورة 26 للعظمي و 19 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 18 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 19 للصغري،

وتصل درجة الحرارة في بني سويف 30 للعظمي و 19 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 19 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة في اسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ في الوادي الجديد 39 للعظمي و 23 للصغري، و حلايب 32 للعظمي و 21 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 23 للصغري.

وتتوقع الارصاد شعور افضل بحالة الطقس بسبب نشاط الرياح علي معظم الأنحاء خلال الايام القادمة، حيث تسود أجواء حارة نسبيا ودرجات حرارة تتجاوز 30 درجة بالكاد علي القاهرة والوجة البحري بينما شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، و تتكون السحب المحلية لتقلل من فترات سطوع الشمس.

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج يصل الى 1.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 2.75 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مختلف المدن والأنحاء: