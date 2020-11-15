لايف

درجات الحرارة اليوم الاثنين 16-11-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في القاهرة 23 درجة للعظمي و 16 للصغري
عصام عميرة 12:38 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20 12:38 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وتشهد البلادطقس لطيف على السواحل الشمالية  والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد معتدل على باقى الأنحاء نهاراً، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان جميع انحاء البلاد تشهد طقس بارد ليلا على كافة الانحاء، والرياح معتدلة تنشط  أحياناً على السواحل الشمالية كما تنشط على البحر الأحمر  وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحةالبحرية هناك.

خريطة سقوط الامطار

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى تكون  خفيفة الى متوسطة على مناطق  من السواحل الشمالية الغربية  والشرقية.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 16-11-2020.

اقرأ أيضا  الأرصاد الجوية تكشف عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18.

الطقس في شرم الشيخ

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

كما تصل درجات الحرارة اليوم  دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 17، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 13.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 15 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 16 للصغري.

اقرأ أيضا  مداهمة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان داخل 4 فيلات بالشروق.. وضبط 18 متورطًا (صور)

نسبة الرطوبة اليوم

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

مستوي أمواج البحار اليوم

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1. 5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة تتفقد عددا من المنشآت الطبية بمحافظة جنوب سيناء
المدينةالعظميالصغري
القاهرة2316
الإسكندرية2318
طنطا
2317
شبين الكوم2317
دمنهور2316
بلطيم
2217
مطروح
2117
السلوم
2116
سيوة2314
بورسعيد
2319
دمياط
2318
الزقازيق
2316
الإسماعيلية
2316
السويس2417
العريش2217
رفح2216
رأس سدر
2417
نخل2311
نويبع2622
طابا2420
كاترين2009
الطور2618
شرم الشيخ2822
الغردقة
2720
مرسي علم2619
الفيوم2414
بني سويف2414
المنيا2413
أسيوط2513
سوهاج2614
قنا2714
الأقصر
2815
أسوان2815
أبوسمبل
2716
الوادى الجديد
2712
شلاتين3023
حلايب2724
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

إيران تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا

أيمن عزام 1:18 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

حالة الطقس اليوم الإثنين 16-11-2020 في مصر: باردة ليلا وأمطار

دعاء محمود 1:13 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

الصحة: تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

المال - خاص 12:09 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

وزيرة التضامن: تخفيض عدد استيعاب الأطفال في الحضانات إلى 40 وضد الغلق التام

محمد مجدي 11:18 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

تاج الدين : 13 نوعا من لقاح كورونا في المراحل النهائية

محمد مجدي 10:55 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

عوض تاج الدين : 81٪ من إجمالي المواطنين لا توجد لديهم كورونا أو يعانون من الأعراض البسيطة

محمد مجدي 10:13 م, الأحد, 15 نوفمبر 20