درجات الحرارة اليوم الاثنين 16-11-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في القاهرة 23 درجة للعظمي و 16 للصغري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وتشهد البلادطقس لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد معتدل على باقى الأنحاء نهاراً، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان جميع انحاء البلاد تشهد طقس بارد ليلا على كافة الانحاء، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحةالبحرية هناك.

خريطة سقوط الامطار

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى تكون خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 16-11-2020.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18.

الطقس في شرم الشيخ

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

كما تصل درجات الحرارة اليوم دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 17، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 13.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 15 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 16 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

مستوي أمواج البحار اليوم

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1. 5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: