درجات الحرارة اليوم الاثنين 15-8-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد، ارتفاع نسبة الرطوبة على أغلب المدن وفق درجات الحرارة اليوم الاثنين، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والرئيسية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتمتد الى السواحل الشمالية ومدن القناة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد و حار رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وحار رطب على باقي الأنحاء، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 34 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى طنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى، الإسماعيلية 35 للعظمى و 26 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى السلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة في بني سويف

وتصل درجة الحرارة في بني سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 29 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الوادي الجديد 40 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 29 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 28 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل إلى 1.75 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: