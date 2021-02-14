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درجات الحرارة اليوم الاثنين 15-2-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في شرم الشيخ 26 للعظمي و18 للصغري
عصام عميرة 12:12 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 12:12 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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تنشر بوابة “المال” توقعات هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة 21 للعظمى فيما تصل إلى 29 للعظمي في أسوان، مع تعرض السواحل الغربية إلى أمطار خفيفة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقسا مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وحركة رياح معتدلة، وتكون شبورة مائية صباحا على اغلب الطرق الزراعية والمسطحات المائية.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط غربا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبا على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء، فالطقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بوجود مرتفع جوي بينما جنوب البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض ويتزامن معه دخول منخفض جوي من الغرب.

الطقس فى مدن الصعيد

أما طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

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درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغرى، وعلى دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 18 والصغرى 07 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 27 للعظمى و 13 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين  15-2-2021.

انخفاضات قبرص الجوية

فصل الشتاء هو موسم الانخفاضات العرضية التي تتولد في منطقة الغربيات السائدة وتعم البحر المتوسط من نوفمبر الي أوائل الربيع، ومن اهم الانخفاضات الجوية التي تؤثر على مصر هي ما تسمي  “بانخفاضات قبرص الجوية”.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ، بقائها متمركزة عدة أيام بجوار جزيرة قبرص حيث تظهر خرائط التنبؤات سلسلة من الجبهات الباردة حيث تسافر اتجاه الشرق نحو العراق ومنها ما يسير جنوبا ليغذي السودان بالهواء القطبي البارد فدخل عليها عواصف ترابية هوجاء.

وتأتي انخفاضات قبرص من غرب البحر المتوسط فتمر علي شمال مصر حتي تصل الجزيرة وقد اعتراها بعض الضعف، ويلاحظ عند مرورها علي مصر انها تسبب ازديادا في سرعة الرياح وهبوب عواصف رملية  وقد يعقب ذلك رخة من المطر عند دخول جبهتها الباردة، وبعد وصولها الي جزيرة قبرص تمكث يوما او بضع يوم وسرعان ما تتقوي عندما تتغذي بتيارات قطبية مستمرة من البلقان يعززها تيارات ساخنة من العراق تسير محاذية للهضاب.

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وفسرت الهيئة انه بذلك لا توجد طاقة حرارية كافية لنمو الانخفاض الا بهبوب تيار قطبي قاري بارد بمعني الكلمة يأتي من روسيا أو البلقان، وهذا لا يحدث الا بعد وصول الانخفاض الي قبرص ووقوفه هناك، اما اذا فارقها مسرعا -كما يحدث احيانا- فان عامل الاضطراب ينتهي ويستقر الجو في مصر بسرعة.

وبالتالي فان المنخفض السطحي المؤثر علي البلاد يوم الثلاثاء القادم هو “منخفض قبرصي” وهذا هو توصيفه الفني وتختلف الاجواء الجوية المصاحبة له باختلاف شدتة وتعمقة.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2112
الإسكندرية1911
طنطا
2111
شبين الكوم2111
دمنهور2011
بلطيم
2012
مطروح
1910
السلوم
179
سيوة187
بورسعيد
2112
دمياط
2011
الزقازيق
2111
الإسماعيلية
2310
السويس2311
العريش219
رفح209
رأس سدر
2212
نخل2010
نويبع2216
طابا2011
كاترين207
الطور2314
شرم الشيخ2618
الغردقة
2614
مرسي علم2614
الفيوم2210
بني سويف2210
المنيا229
أسيوط238
سوهاج2410
قنا2612
الأقصر
2813
أسوان2914
أبوسمبل
2614
الوادى الجديد
2510
شلاتين2918
حلايب2717
درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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