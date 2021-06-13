درجات الحرارة اليوم الاثنين 14-6-2021 فى مصر

ترصد “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 33 للعظمي و 20 للصغري، والاسكندرية 28 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 24 للصغري.

وقالت الأرصاد الجوية، إن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و لطيف ليلا، مع حركة رياح معتدلة تبلغ سرعتها 14 عقدة.

الطقس في السواحل

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة، وحالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، وطنطا 33 للعظمي و 21 للصغري.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة فى بورسعيد

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة تسجل في بورسعيد 28 للعظمي و21 للصغري، والسويس 34 للعظمي و24 للصغري، ومطروح 26 للعظمي و20 للصغري، والسلوم 27 للعظمي و19 للصغري، والإسماعيلية 34 للعظمي و23 للصغري.

الطقس في أسوان

وتسجل درجة الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وتسجل الأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 35 والصغري 25 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر الأحمر

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الحفاظ على برودة المسكن فى الصيف

قالت الأرصاد الجوية، انه خلال ارتفاع درجات الحرارة لابد من إتخاذ عدة إجراءات منها، الحفاظ على برودة مكان المعيشة، فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة 8 و 10 صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد 10 مساء.

رياح البوارح تقترب من القاهرة:

عرفت هيئة الارصاد الجوية ان رياح البوارح هي نشاط رياح البوارح المثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من شرق السعودية والكويت حيث تنخفض الرؤية الأفقية الي ما دون ١٠٠٠ متر و قد تنعدم في الأماكن المكشوفة.

هي رياح شمالية غربية شديدة الجفاف، تثير الغبار والاتربة. وتصل سرعة رياح البوارح أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.