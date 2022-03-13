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درجات الحرارة اليوم الاثنين 14-3-2022 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى اسوان 23 للعظمي
عصام عميرة 12:00 ص, الأثنين, 14 مارس 22 12:00 ص, الأثنين, 14 مارس 22

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أجواء شتويه باردة علي معظم الانحاء بسبب هبوب رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ويكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا؛ كما تتكاثر السحب المتوسطة علي السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الامطار علي فترات متقطعة.

كما تتوقع الأرصاد الجوية، مزيد من الإنخفاض في درجات الحرارة اليوم تشهدها العديد من المناطق الشمالية خلال الأيام القادمة.

ويسود طقس بارد نهارا على مدن القاهرة والوجة البحري وجنوب الوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وذكرت ان درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 16 للعظمي و 9 للصغري، وشبين الكوم 16 للعظمي و 8 للصغري، ودمنهور 15 للعظمي و 9 للصغري.

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درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 15 للعظمي و 9 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 8 للصغري، ومطروح 15 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 18 للعظمي و 7 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 16 للعظمي و 9 للصغري، والاسماعيلية 16 للعظمي و 8 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 9 للصغري، والعريش 15 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة اليوم فى نويبع 23 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 20 للعظمي و 13 للصغري، وكاترين 13 للعظمي و 3 للصغري، والطور 21 للعظمي و 13 للصغري.

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وتصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 21 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 20 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي علم 20 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 17 للعظمي و 7 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى بني سويف 17 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 18 للعظمي و 6 للصغري، واسيوط 17 للعظمي و 5 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 20 للعظمي و 10 للصغري، وقنا 22 للعظمي و 10 للصغري، والأقصر 22 للعظمي و 11 للصغري، واسوان 23 للعظمي و 11 للصغري.

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كما تصل حالتي البحر المتوسط والبحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع أمواج من 2 إلى 3 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

وتنشط حركة الرياح على أغلب المدن على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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