درجات الحرارة اليوم الاثنين 14-2-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على 38 مدينة ومحافظة، مع فرص امطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت والأرصاد، أن هناك شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وحتي وسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس فى القاهرة

وتتوقع ان يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت ان كافة المدن يسودها طقس شديد البرودة ليلاً على جميع المدن تصل الى الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة تسجل 20 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 20 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 20 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 18 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى سيوة 18 للعظمي و 6 للصغري، و وبلطيم 19 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 20 للعظمي و 10 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 18 للعظمي و 11 للصغري، ودمياط 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 19 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 19 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري،

درجة الحرارة اليوم

وتسجل الحرارة فى كاترين 15 للعظمي و 2 للصغري، والطور 21 للعظمي و 10 للصغري، وشرم الشيخ 23 للعظمي و 15 للصغري، طابا 20 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم على الفيوم 21 للعظمي و 5 للصغري، وبني سويف 21 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 21 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 21 للعظمي و 6 للصغري.

درجة الحرارة

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اسوان 27 للعظمي و 10 للصغري، والاقصر 27 للعظمي و 9 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و 8 للصغري، وشلاتين 25 للعظمي و 12 للصغري، وسوهاج 22 للعظمي و 6 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: