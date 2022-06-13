درجات الحرارة اليوم الاثنين 13-6-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على كافة المدن والانحاء، ليسود طقس حارا نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل ليلا، وتصل فى القاهرة 34 للعظمي.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية وجنوب سيناء ووسط سيناء تشهد طقس مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد ومدن الصعيد ومعتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتتوقع الارصاد الجوية ان تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 34 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى طنطا 33 للعظمي و 21 للصغري، والاسكندرية 28 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 26 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 28 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى راس سدر 34 للعظمي و 23 للصغري، ونخل 32 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 33 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 34 للعظمي و 22 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية ان درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

كما تصل درجة الحرارة فى اسوان 41 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 27 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 27 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 26 للصغري.

وذكرت الارصاد ان حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر فيما تترواح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.5 متر.

وتتوقع الارصاد ان تصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية والغربية 90 للعظمي و 40 للصغري، ومدن الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: