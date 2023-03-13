درجات الحرارة اليوم الاثنين 13-3-2023 في مصر

تشهد درجات الحرارة اليوم الاثنين انخفاضا طفيفا لتستمر الموجة الحارة على المدن، ويسود طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وأجواء الحارة على الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة وقد تصل احيانا الى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتد أحيانا إلى السلوم ومطروح ومدن القناة على فترات متقطعة، مع استقرار حالة الطقس بارد ليلا بارد على اغلب الانحاء.

وقالت الأرصاد الجوية، أن حركة الرياح تنشط بشكل محمل بالرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، قد تمتد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتصل سرعة الرياح الى 20 عقدة في القاهرة الكبرى في الاتجاه الجنوبي الغربي.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية لوجود الأتربة والرمال المثارة على مناطق من أقصى غرب البلاد نتيجة لوجود نشاط للرياح سرعته 30- 40 كم/ساعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة على جميع المدن، وتصل في القاهرة 28 العظمى و15 الصغرى، و في بنها 28 العظمى 15 والصغرى، وأسوان 31 للعظمى و 14 الصغرى، وسفاجا 30 للعظمى و 14 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 21 للعظمى و 13 الصغرى، ومدينة الأقصر 30 العظمى 14 الصغرى ، والسويس 28 العظمى 14 الصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى و15 للصغرى، وادي النطرون 27 العظمى و13 الصغرى.

ونتابع درجة الحرارة اليوم في الغردقة 28 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 16 للصغرى ، والطور 27 العظمى و 16 الصغرى، والعريش 26 العظمى و13 الصغرى، وشرم الشيخ 29 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 29 للعظمى و 15 للصغرى، وأبو سمبل 30 للعظمى و 14 الصغرى، و سوهاج 30 للعظمى و 13 للصغرى، و دمنهور 27 للعظمى و 13 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا في مرسى علم 30 للعظمى و 14 الصغرى، ورأس غارب 30 للعظمى و15 للصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 13 للصغرى، وسيوة 24 للعظمى و 12 صغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة على أبو رماد 27 العظمى و15 الصغرى، وحلايب 27 العظمى و 15 صغرى، وطابا 28 للعظمى و 15 للصغرى، والمنصورة 28 العظمى و15 الصغرى، طنطا 28 للعظمى و 14 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة الإسماعيلية 28 العظمى و 14 للصغرى، ومحافظة أسيوط 29 العظمى و12 الصغرى، والوادي الجديد 31 للعظمى و 12 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شبين الكوم 28 للعظمى و14 صغرى، و كفر الشيخ 28 العظمى و15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 28 للعظمى و 14 الصغرى، و السلوم 18 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة فى رفح

وتتابع درجة الحرارة في محافظة رفح 26 العظمى 13 والصغرى، والزقازيق 29 العظمى و 15 الصغرى، و محافظة الفيوم 29 للعظمى و 11 للصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 12 للصغرى، شلاتين 30 للعظمى و 14 صغرى.

وتصل أن درجة الحرارة اليوم في قنا 30 العظمى و13 الصغرى، ونخل 27 العظمى و5 للصغرى، ودمياط 27 للعظمى و 13 للصغرى، وبني سويف 29 العظمى و 12 للصغرى.

ونستكمل في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين في المحافظات والمدن: