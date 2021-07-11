درجات الحرارة اليوم الاثنين 12-7-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمي و 25 للصغري، وترتفع المحسوسة الى 38 درجة، ليسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبري، وتسجل سرعتها 16 عقدة.

الطقس في القاهرة اليوم

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبري والوجه البحري، ويسود طقس على السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا، شبورة خفيفة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

كما يسود طقس جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة ولكن نشاط حركة الرياح يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، وطنطا 35 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28 درجة للصغري، وطابا 36 للعظمي و 23 للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة في أسوان

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

كما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 26 درجة، والوادي الجديد 42 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: