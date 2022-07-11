درجات الحرارة اليوم الاثنين 11-7-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع المدن.

وتتوقع الأرصاد الجوية شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير كافة درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مايقرب من 38 مدينة، وتبلغ فى القاهرة 33 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 30 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى مطروح 29 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 23 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة فى بورسعيد

كما تصل درجة الحرارة فى بورسعيد 29 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 33 العظمي و 24 للصغرى، والعريش 30 للعظمى و 25 للصغرى، ونخل 34 للعظمى و 17 للصغرى.

وتصل الحرارة على دمياط 25 للصغرى، والزقازيق 33 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 35 للعظمى و 24 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 17 للصغرى، والطور 32 للعظمى و 25 للصغرى، ونويبع 36 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتتوقع أن تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى بني سويف 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 26 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى و 26 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم فى أسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى، وقنا 38 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 42 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 27 للصغرى.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم تصل فى القاهرة 70 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و 60 الصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى و 20 الصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية:



