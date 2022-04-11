تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا تمتد الى الصباح الباكر على كافة المدن والانحاء وتصل الى معتدلة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط حركة الرياح على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتجل سرعتها 16 عقدة على القاهرة تصل الى 20 عقدة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة القاهرة

وتعرض الهيئة تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن للدرجة العظمي والصغري، وتسجل فى القاهرة 28 للعظمى و 15 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 21 للعظمي و 16 للصغري، ومطروح 20 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمى و 14 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى السلوم 19 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 28 للعظمى و 14 للصغرى، وبورسعيد 23 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد ان درجة الحرارة اليوم فى دمياط 27 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 26 للعظمي و 15 للصغري، والمنصورة 26 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى الاسماعيلية 27 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 27 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 27 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى رفح 21 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 25 للعظمي و 16 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 30 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 22 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 21 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الصعيد على بني سويف 31 للعظمي و 16 للصغري، والمنيا 31 للعظمي و 15 للصغري، واسيوط 32 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 38 للعظمي و 19 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

كما تصل درجة الحرارة فى اسوان 42 للعظمي و 24 للصغري، وشلاتين 34 للعظمي و 18 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و 19 للصغري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: