درجات الحرارة اليوم الاثنين 11-1-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في طنطا 24 للعظمي و 15 للصغري

تعرض بوابة “المال” الالكترونية، جدول شامل يوضح درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، ويسود القاهرة والوجة البحري طقس دافئ على القاهرة والوجة البحري نهارا وبارد ليلا مع حركة رياح معتدلة، وتسجل القاهرة 24 للعظمي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، ان السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للدفء نهارا وبارد ليلا، فيما تشهد مدن جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح معتدلة، بحسب درجات الحرارة اليوم.

الطقس اليوم

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، انه من المتوقع ان تشهد حلايب وشلاتين امطار خفيفة مع شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية، على عدة مدن في القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

هيئة الارصاد تحذر المواطنين

والهيئة العامة للأرصاد الجوية تهيب علي المواطنين بتوخي الحذر دائما في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وايضا متابعة نشرتها اول بأول كما تشكر كل من عاونها بالمساهمة في إرسال الصور ونشرها من كافة المحافظات للحفاظ على سلامة الجميع.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 11-1-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الأحد، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 12 للصغرى.

الرطوبة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 1 متر والرياح شمالية غربية.

تعرف على مصطلح الضباب

عرفت هيئة الارصاد الجوية مصطلح الضباب وهو عبارة عن كرات مائية دقيقه تسبح في الهواء، وعندما تعترضها الأشجار تتجمع علي أوراقها في شكل نقط كبيرة، وإذا كان الضباب خفيفا سمي (بالشبورة ) وهي تعطي السماء لونا أبيض باهتا يضعف المشاهدة.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: