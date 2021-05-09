درجات الحرارة اليوم الاثنين 10-5-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 27 للعظمي و 18 للصغري

أعلنت الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن المصرية، اذ تسجل على القاهرة 35 للعظمي و 20 للصغري، فيما تبلغ على الاسكندرية 27 للعظمي و 18 للصغري، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة بسرعة 15 عقدة.

الطقس فى القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهارًا، معتدل ليلا، وتسجل درجة الحرارة على طنطا 34 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 25 للعظمي و 17 للصغري.

وذكرت الأرصاد، ان السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الغربية، أما طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

وتابعت الارصاد ، ان طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، وتشهد مناطق من شمال الصعيد، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وقالت هيئة الارصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، ودمياط 26 للعظمي و 18 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26 درجة للصغري، وبورسعيد 27 للعظمي و 19 للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة على الأقصر 44 للعظمي و 28 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 42 والصغري 25 درجة، والوادي الجديد 44 للعظمي و 27 للصغري.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 10-5-2021.

نسبة الرطوبة

وأضافت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 3 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.