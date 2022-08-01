درجات الحرارة اليوم الاثنين 1-8-2022 فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على كافة المدن و الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد و حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، إن طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقي المدن والمحافظات، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن، وتبلغ القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، وتصل المحسوسة 39 درجة، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، المحسوسة 35 درجة، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 36 للعظمى و 25 للصغرى، وبورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى العريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 26 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 35 للصغرى، 24 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى الإسماعيلية 38 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 37 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وترتفع درجة الحرارة على مدينة شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، والطور 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى و 28 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 26 للصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة على الوادي الجديد 41 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 25 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط على مدار اليوم مع ارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: