درجات الحرارة اليوم الاثنين ..العظمى بالقاهرة 34 ورياح وأمطار على السواحل

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، وتصل فى القاهرة 34 للعظمي و الوجة البحري 34 للعظمي ومدن شمال الصعيد 35 للعظمي، ليسود طقس حار نهارا على تلك الانحاء ومعتدل ليلا.

كما يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ولطيف على السواحل الشمالية، مع فرص تساقط للامطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وأضافت الارصاد ان درجات الحرارة اليوم الاثنين تبلغ على شبين الكوم 34 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 31 للعظمي و 22 للصغري، والقاهرة 34 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم على مرسي مطروح 26 للعظمي و 20 للصغري، والاسكندرية 28 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 21 للصغري، وبرسعيد 28 للعظمي و 21 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم على شرم الشيخ 36 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 27 للصغري، والطور 32 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى بورسعيد

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 28 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 22 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم علي مدن الصعيد تصل فى بني سويف 34 للعظمي و 22 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري.

كما تصل فى اسوان 41 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و 27 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 26 للصغري.

نشاط للرياح على السواحل

وتتوقع الأرصاد نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، تصل سرعتها الى 22 عقدة على السواحل و 15 عقدة على مدن الصعيد، و تعتدل على القاهرة.

وذكرت الارصاد ان حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.75 متر وحركة رياح شمالية غربية، فيما تسجل حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.