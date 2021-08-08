درجات الحرارة اليوم الإثنين 9-8-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تحسن تدريجي في درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المحافظات لمصرية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ، وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على المجرى الملاحى لبحيرة ناصر وأبو سمبل ومثلث حلايب وشلاتين، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق هناك.

وأضافت الأرصاد ان هناك نشاط لحركة الرياح على القاهرة والسواحل الغربية، وتسجل سرعتها في القاهرة 17 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

أضافت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة سجل 37 للعظمي و 25 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 26 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وتابعت، درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية تبلغ 32 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى بورسعيد 32 للعظمي و 26 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 37 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 36 للعظمي و 27 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و 21 للصغري، والطور 38 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 28 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الاثنين فى الفيوم 38 للعظمي و25 للصغري، وبني سويف 38 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و26 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة في اسون

وتصل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 45 للعظمي و 29 للصغري، وادفو 44 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 45 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 43 للعظمي و 27 للصغري.

الرطوبة اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية ان حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة ويصل ارتفاع الامواج الى 1.5 و 2 متر، فيما تسجل حالة البحر الاحمر ارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.25 متر.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: