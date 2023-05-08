درجات الحرارة اليوم الإثنين 8-5 -2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون حالة الطقس ليلا مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 27 العظمى و17 الصغرى، والمنصورة 27 العظمى و17 الصغرى، والعريش 21 العظمى و 17 للصغرى، وطابا 28 للعظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 للصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 16 للصغرى، وكفر الشيخ 26 العظمى و18 الصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 18 الصغرى.

وتسجل في طنطا 26 العظمى و 18 الصغرى، و بني سويف 28 العظمى و 17 للصغرى، وكاترين 23 العظمى و 10 الصغرى، وأسوان 33 للعظمى و 21 الصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 18 للصغرى، ونخل 27 العظمى و13 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 30 للعظمى و 21 الصغرى، ورفح 22 العظمى و 17 الصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 17 للصغرى، والسويس 27 للعظمى و 17 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الأقصر 32 العظمى و 20 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 17 للصغرى، وحلايب 28 العظمى و 20 الصغرى، وبورسعيد 22 العظمى و 17 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 31 للعظمى و 20 الصغرى، والإسماعيلية 28 العظمى و 18 للصغرى، وسفاجا 29 للعظمى و 20 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على رأس حدربة 28 العظمى و 20 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 15 للصغرى، والزقازيق 27 العظمى و18 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بنها

وتصل درجة الحرارة غدا في بنها 27 العظمى و 18 الصغرى، السلوم 23 العظمى و 15 الصغرى، ومرسى مطروح 22 العظمى 15 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 27 للعظمى و 18 صغرى، مرسى علم 30 للعظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 29 العظمى و 17 الصغرى.

وقالت الأرصاد ، إن درجة الحرارة غدا في الطور 30 العظمى و 20 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى و 14 صغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 18 الصغرى.

كما تبلغ في وادي النطرون 26 العظمى و17 الصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 17 للصغرى، شلاتين 31 للعظمى و 22 صغرى.

كما يعتدل البحر المتوسط معتدل ويبلغ ارتفاع الموج 1.25الى 1.75 واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1.5 إلى 2 واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف المدن: