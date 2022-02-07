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درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-2-2022 في مصر

تسجل درجات الحرارة فى الإسكدرية 19 للعظمي
عصام عميرة 11:09 ص, الأثنين, 7 فبراير 22 11:09 ص, الأثنين, 7 فبراير 22

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تنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المخلتفة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما تشهد جميع الأنحاء طقسا شديد البرودة ليلا تصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن مدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب البلاد تشهد طقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا.

 وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على أغلب المدن تمتد إلى شمال الصعيد، ليسود طقس غائم جزئي.

درجات الحرارة في القاهرة

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المحافظات، وتصل فى القاهرة 20 للعظمي و11 للصغري، وشبين الكوم 20 للعظمي و10 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي.

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درجات الحرارة الإسكندرية

كما تسجل فى الإسكندرية 19 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 10 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 10 للصغري، ودمياط 19 للعظمي و 10 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى المنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، وبورسعيد 20 للعظمي و10 للصغري، والزقازيق 20 للعظمي و10 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة فى رفح 18 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 17 للعظمي و 10 للصغري، ونخل 15 للعظمي و 4 للصغري، ونويبع 21 للعظمي و 14 للصغري.

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وتصل درجة الحرارة فى طابا 16 للعظمي و 11 للصغري، والإسماعيلية 20 للعظمى و 10 للصغري.

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 23 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 11 للصغري، والفيوم 20 للعظمي و 87 للصغري.

درجة الحرارة فى بني سويف

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 20 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 7 للصغري، وأسيوط 20 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 21 للعظمي و 8 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة فى الأقصر 24 للعظمي و 9 للصغري، واسوان 25 للعظمي و 9 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الوادي الجديد 21 للعظمي و 6 للصغري، وشلاتين 24 للعظمي و وحلايب 22 للعظمي و 13 للصغري.

حالة البحرين

وتتوقع الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر، والبحر الاحمر يكون معتدل على مدار اليوم بارتفاع امواج تصل الى 2 متر، وحركة رياح شمالية شرقية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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