درجات الحرارة اليوم الإثنين 6-9-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة رطب ليلا.

وتتوقع الأرصاد، شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فيما تنشط حركة الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وترتفع نسب الرطوبة على المدن مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة في القاهرة

وكشفت النشرة الجوية عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأربعاء على المدن، وتصل فى القاهرة 37 العظمى و 27 الصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 21 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الغردقة 40 للعظمى و 27 الصغرى، وبني سويف 39 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 41 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 35 للعظمى و 24 الصغرى، ورفح 34 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 34 العظمى و 18 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الزقازيق 37 العظمى و26 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 26 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى العاصمة الإدارية 37 درجة و26 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 29 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 27 الصغرى، والعريش 35 العظمى و 24 الصغرى، رأس سدر 37 للعظمى و 25 الصغرى.

تبلغ درجات الحرارة اليوم فى المنصورة 37 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 31 العظمى و 17 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 24 الصغرى، وطنطا 36 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة فى شبين الكوم

وتبلغ درجة الحرارة فى شبين الكوم 37 للعظمى و 26 صغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 27 الصغرى، وبنها 37 العظمى و 26 الصغرى، ، وكفر الشيخ 36 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى.

وأشارت الأرصاد، الى أن درجة الحرارة في الفيوم 39 العظمى و 22 الصغرى، والوادى الجديد 42 للعظمى و 25 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 27 الصغرى، وابو رماد 36 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة فى سوهاج

وتسجل درجة الحرارة في سوهاج 42 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى، والطور 39 العظمى و 25 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و 25 الصغرى، و6 أكتوبر 37 العظمى و26 الصغرى.

وتابعت درجة الحرارة في سيوة 36 للعظمى و 22 صغرى، ومرسى مطروح 33 العظمى 23 الصغرى، والإسماعيلية 38 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في كاترين 31 العظمى و17 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 29 صغرى، والسويس 38 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 26 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة الاربعاء على مختلف المدن: