درجات الحرارة اليوم الإثنين 6-9-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” توقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل سرعة الرياح اليوم على القاهرة تسجل 12 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة، اذ تنشط على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في القاهرة 34 للعظمي و 25 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 24 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و26 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 30 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 29 للعظمي و 24 لللصغري.

وتسجل درجات الحرارة في السويس 33 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 25 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 25 للصغري.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في طابا 34 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 38 للعظمي و 22 للصغري، والطور 33 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 29 للصغري.

درجة الحرارة فى الصعيد

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في الفيوم 36 للعظمي و 25 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 22 للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في أسوان 42 للعظمي و 30 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 27 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وقالت الأرصاد ان حالة البحر المتوسط معتدلة على مدار اليوم بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2 متر، فيما تضطرب حالة البحر الاحمر بارتفاع أمواج 2.5 الى 3 متر، وحركة رياح اتجاة شمالية غربية.