درجات الحرارة اليوم الإثنين 6-3-2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة اليوم الإثنين على المدن، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة 11 عقده في الاتجاه الشمالي الغربي، وفرص سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى اقصى جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتابعت في التقرير أن درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء تسجل على القاهرة 23 العظمى و12 الصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 12 للصغرى، وبورسعيد 21 العظمى و 14 للصغرى.



درجات الحرارة في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 21 للعظمى و13 الصغرى، و أبو سمبل 37 للعظمى و 18 الصغرى، واسماعيليه 22 العظمى و 14 للصغرى.



كما تصل درجة الحرارة اليوم في العريش 20 للعظمى و 13 الصغرى، وشرم الشيخ 30 للعظمى و 15 للصغرى، وبني سويف 26 العظمى و 10 للصغرى.



كما تبلغ درجة الحرارة في كاترين 23 العظمي و 6 للصغرى، وأسيوط 27 العظمي و10 الصغرى، ورأس حدربه 28 العظمى و 15 للصغرى.



وتسجل درجة الحرارة اليوم في مدينة سفاجا 29 للعظمى و 13 الصغرى، والزقازيق 24 العظمى و 12 الصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى.



كما تصل درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 24 للعظمى و 12 للصغرى، و6 أكتوبر 24 للعظمى و 11 للصغرى، والعاصمة الإدارية 24 للعظمى و11للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 23 العظمى و12 الصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى و14 للصغرى، والمنيا 26 للعظمى و 10 للصغرى.

كما تصل في وادي النطرون 21 العظمى و13 الصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 12 للصغرى ، ونخل 22 للعظمى و 7 للصغرى .



كما تبلغ في كفر الشيخ 22 العظمى و12 الصغرى، و أبو رماد 27 العظمى و 14 الصغرى، و حلايب 28 العظمى و 14 صغرى.



وتبلغ درجة الحرارة في الوادي الجديد 37 للعظمى و 17 الصغرى.، والعلمين الجديدة 20 للعظمى و12 للصغرى، وبنها 23 العظمى 12 والصغرى.



كما تصل درجة الحرارة في سيوة 20 للعظمى و 10 صغرى، والغردقة 29 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 30 للعظمى و 15 صغرى.



كما تبلغ في محافظة الفيوم 26 للعظمى و 9 للصغرى، وشبين الكوم 23 للعظمى و 12 للصغرى، والسلوم 19 للعظمى و 11 للصغرى.



كما تسجل في مدينة في رأس غارب 29 للعظمى و12 للصغرى، وأسوان 36 للعظمى و 17 الصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم





كما تصل درجة الحرارة في رفح 20 العظمى و 13 للصغرى، و قنا 32 للعظمى و 12 للصغرى، والطور 26 العظمى و14 الصغرى.



كما تبلغ في السويس 22 العظمى و13 الصغرى، والأقصر 35 العظمى و 15 الصغرى، وطابا 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وذكرت أن الطرق تتعرض الى شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأوضحت حالة الطقس ليلا بارد على اغلب الانحاء.

وأعلنت حالة البحر المتوسط من معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين في اتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تعتدل حالة البحر الأحمر مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح جنوبية شرقية و شمالية غربية.



ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن المصرية: