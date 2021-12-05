درجات الحرارة اليوم الإثنين 6-12-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتسجل في القاهرة 22 للعظمي و 14 للصغري، ليسود طقس لطيف نهارا وبارد ليلا على كلا من مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم الاسكندرية 21 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 22 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمنهور 21 للعظمي و 14 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على مرسي مطروح 21 للعظمي و13 للصغري، والسلوم 20 للعظمي و 13 للصغري، وسيوة 20 للعظمي و 12 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة على العريش 23 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 23 للعظمي و 13 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 9 للصغري، ونويبع 23 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ في طابا 20 للعظمي و 14 للصغري، وكاترين 22 للعظمي و 11 للصغري، والطور 25 للعظمي و 15 للصغري، وشرم الشيخ 265 للعظمي و 17 للصغري.

فيما تسجل درجة الحرارة على الغردقة 26 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 22 للعظمي و 11 للصغري، وبني سويف 22 للعظمي و 12 للصغري، والمنيا 24 للعظمي و11 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة على محافظة قنا 24 للعظمي و 12 للصغري، والأقصر 26 للعظمي و 12 للصغري، واسوان 26 للعظمي و 12 للصغري، وادفو 26 للعظمي و 13 للصغري، والوادي الجديد 26 للعظمي و 13 للصغري.

الرطوبة اليوم

وأشارت الأرصاد، إلى أن نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري.

كما تبلغ الرطوبة على شمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وحذرت هيئة الأرصاد من عدة ظوهر تتعرض لها بعض المدن اليوم، ومنها تكون شبورة مائية على الطرق الرئيسية لمدن القاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

أتربة عالقة على القاهرة

كما تتعرض القاهرة إلى اتربة عالقة نهارا في بعض الأوقات تمتد تلك الحالة على مدن الوجة البحري وشمال الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على غرب البلاد بشكل مثير للرمال والأتربة وتسجل سرعتها 14 عقدة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: