لايف

درجات الحرارة اليوم الإثنين 6-12-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 21 للعظمي و 14 للصغري
عصام عميرة 12:49 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21 12:49 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتسجل في القاهرة 22 للعظمي و 14 للصغري، ليسود طقس لطيف نهارا وبارد ليلا على كلا من مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم الاسكندرية 21 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 22 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمنهور 21 للعظمي و 14 للصغري.

كما تسجل درجة  الحرارة على مرسي مطروح 21 للعظمي و13 للصغري، والسلوم 20 للعظمي و 13 للصغري، وسيوة 20 للعظمي و 12 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و 15 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم السبت 4-12-2021 فى مصر

درجات الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة على العريش 23 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 23 للعظمي و 13 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 9 للصغري، ونويبع 23 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ في طابا 20 للعظمي و 14 للصغري، وكاترين 22 للعظمي و 11 للصغري، والطور 25 للعظمي و 15 للصغري، وشرم الشيخ 265 للعظمي و 17 للصغري.

فيما تسجل درجة الحرارة على الغردقة 26 للعظمي و 15 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 22 للعظمي و 11 للصغري، وبني سويف 22 للعظمي و 12 للصغري، والمنيا 24 للعظمي و11 للصغري.

اقرأ أيضا  السعودية تكشف عن آلية إصدار التأشيرات للمعتمرين حسب نوع اللقاح (مستند)

وتابعت أن درجة الحرارة على محافظة قنا 24 للعظمي و 12 للصغري، والأقصر 26 للعظمي و 12 للصغري، واسوان 26 للعظمي و 12 للصغري، وادفو  26 للعظمي و 13 للصغري، والوادي الجديد 26 للعظمي و 13 للصغري.

الرطوبة اليوم

وأشارت الأرصاد، إلى أن نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري.

كما تبلغ الرطوبة على شمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. بارد ليلًا ونشاط للرياح غرب البلاد

وحذرت هيئة الأرصاد من عدة ظوهر تتعرض لها بعض المدن اليوم، ومنها تكون شبورة مائية على الطرق الرئيسية لمدن القاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

أتربة عالقة على القاهرة

كما تتعرض القاهرة إلى اتربة عالقة نهارا في بعض الأوقات تمتد تلك الحالة على مدن الوجة البحري وشمال الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على غرب البلاد بشكل مثير للرمال والأتربة وتسجل سرعتها 14 عقدة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الاثنين 6-12-2021 في مصر.. أمطار وبرودة ليلًا

دعاء محمود 12:16 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21

«إنهم يحملون الموت» يفوز بجائزة هنري بركات ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة

رحاب صبحي 11:25 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

محافظة الجيزة تبدأ أعمال تطوير ميدان المساحة في الدقي (فيديو)

محمود محسن 10:11 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

درجات الحرارة غدا الاثنين.. تسجل في القاهرة 14 للصغري وطقس بارد ليلا على جميع المدن

عصام عميرة 9:53 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

أمريكا تراجع قيود السفر على 8 دول أفريقية بشكل يومي

أيمن عزام 8:55 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

تعرف على استثمارات محمد صلاح في مصر

محمد مجدي 5:00 م, الأحد, 5 ديسمبر 21